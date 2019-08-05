Türkiye Diyanet Vakfı 7 kıtada mazlumun umudu olacak

İşte Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat'ın yayımladığı o mesaj;

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte milletimizin iyilik temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz.

Bu yıl “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yola çıkıyor Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz.

Vekaletle Kurban Kesim Programı Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılıyor.

İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanların etlerini, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise 7 kıtada öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtıyoruz.

Görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple 2019 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz.

2018 yılında Vakfımıza emanet edilen 430.008 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve böylece 17 milyon insana ulaştık.

Bu yıl da Türkiye’de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL olarak belirledik.

Bu yıl başlattığımız “1 Kurban 1 Kur’an” projesi kapsamında www.tdv.org web sayfamıza giren bağışçılarımız açılan ekranda “Hızlı Bağış Yap” butonuna bastıklarında kurban bağışında bulunurken Kur’an-ı Kerim de bağışlayabilecek.

Vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı bilgi alabilmesi ve bağış yapabilmesi için Türkiye genelinde 81 il 1001 şubemiz aracılığıyla İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii, Ankara’da Hacı bayram Camii avlusu gibi kentlerin önemli noktalarında kurban bağış stantları açtık. Bunların yanı sıra bu yıl ilk defa Edirne’de Kapıkule sınır kapısı girişinde stant açarak yurt dışından gelen gurbetçilerimize su ve lokum ikramında bulunup hem vakfımızı tanıtıyoruz hem de bağışta bulunmak isterlerse bağışlarını kabul ediyoruz.

Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.orgadreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız ayrıca Vakıf Genel Merkezimizde gönüllülerimizin desteğiyle haftanın 7 günü 08:00 ile 23:00 saatleri arasında aktif olan çağrı merkezimizi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında ve bağış konusunda detaylı bilgi alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü

Av. Mehmet Savaş POLAT