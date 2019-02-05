0553 313 94 23

"Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir ülke İran'dan petrol almıyor"

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin yaptırımları uygulamasından sonra Avrupa ülkeleri arasında İran'dan sadece Türkiye'nin petrol aldığını söyledi

05 Şubat 2019 Salı 14:41
"Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir ülke İran'dan petrol almıyor"

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD'nin yaptırımları uygulamasından sonra Avrupa ülkeleri arasında İran'dan sadece Türkiye'nin petrol aldığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zengene, "Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir ülke İran'dan petrol almıyor. Yunanistan ve İtalya ABD yaptırımlarından muaf tutulmuştu fakat İran'dan petrol almıyorlar. Kendileriyle bu konuda görüşmek istediğimizde de bize cevap vermiyorlar." dedi.

- "Irak'ın 2 milyar dolar borcu var"

İran'ın Irak'a ayda 200 milyon dolar tutarında doğal gaz ihraç ettiğini dile getiren Zengene, "İran'ın şu an Irak'tan doğal gaz ve elektrik ihracatından 2 milyar dolar alacağı olduğunu" ifade etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:41
  1. Avrupa
  2. Irak
  3. iran petrol bakanı bijen zengene
  4. petrol
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Elimi taşın altına koyarak siyaset yapma gereğini hissetim"
    1. "Elimi taşın altına koyarak siyaset..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    3. "Türkiye dışında Avrupa'dan hiç bir..
    4. Vali kaymakamları uyardı: Seçim akşamı..
    5. Nihat Zeybekci'den Türk Kızılayına kan..
    6. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    7. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    8. Erzurum'daki STK'lardan TFF ve MHK'ye..
    9. Erdoğan açıkladı! İş Bankası hisseleri..
    10. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı..
    11. Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    12. "Karıma az para teklif ettiniz" deyip..
    13. EPDK, Çinigaz'a soruşturma başlattı
    14. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı..
    15. Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması
    16. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de Cumhur..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Erdoğan'dan Saadet'e tepki: Bunlar..
    19. Galatasaray ve Fenerbahçe kadroyu..
    20. Bağcılar Belediyesine beşinci kalite..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?