Türkiye dinletti, Ameriika kabul etmedi!

Amerikan ABC televizyonunun bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, çarşamba günü Ankara'daki temasları sırasında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin ses kayıtlarının Mike Pompeo'ya Türk yetkililerce dinletildiği ve ABD Dışişleri Bakanı'na kaydın deşifresinin de verildiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu yetkilinin aynı zamanda, Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda "8 dakika süren boğuşma sonunda boğularak öldürüldüğünü söylediği" iddiasında bulunuldu.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Nauert, "Bakan Pompeo, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ne bir ses kaydını dinledi ne de kaydın deşifresini gördü" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor" demişti.

Trump, Montana eyaletinde gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını yanıtlarken, onun öldürülmüş olabileceğini ve bunun sonuçlarının ağır olacağını ifade etmişti.

AMERİKALI SENATÖRDEN TEPKİ

Öte yandan ABD Kongresi'nden Senatör Cory Booker, Washington'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili politikasını eleştirerek, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz" dedi.

Beyaz Saray'ın Kaşıkçı hakkında yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Booker, Donald Trump yönetiminin yeterince güçlü ses çıkarmadığını dile getirdi.

Booker, "Suudi Arabistan politikamızı uzun zamandan beri eleştiriyorum. Mesela şu anda Yemen'de yaşananlar bir insanlık krizidir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA