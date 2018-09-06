Türkiye destek verdi! O okul açıldı

Belarus’ta Maarif Vakfı ile Minsk Belediyesinin iş birliği ile inşa edilen anaokulu hizmete açıldı.

Başkent Minsk’te 18 numaralı anaokulunun açılışı için düzenlenen törene Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Minsk Belediyesi Eğitim Komitesi Başkanı Mariya Kindirenko, Minsk Merkez İlçesi İdaresi Başkanı Dmitriy Petruşa ve diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Darama, Türkiye olarak Maarif Vakfının aracılığı ve büyükelçiliğin çalışmalarıyla anaokulunun inşaatına ve donanımına katkı verdiklerini bildirdi.

Darama, Belarus’ta ilk defa okul öncesi eğitim alanında yakın iş birliği yaptıklarını ifade etti.

TÜRKÇE ÖĞRETİLECEK

18 no’lu anaokulunun, Minsk’in en modern ve donanımlı eğitim kurumlarından birisi olduğuna işaret eden Darama, Türk kültürünü ve Türkçeyi öğretmek bakımından bu okulun çok faydalı olacağını vurguladı.

Bu tip çalışmaların iki ülke arasındaki diğer projelere örnek olması gerektiğini söyleyen Darama, "Bu anaokulunda eğitim görecek çocuklar iki ülkenin geleceğini inşa edecekler, aynı zamanda Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin önemli bir halkası olacaklar." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde şubat ayında Minsk'e yaptığı ziyaret sırasında 18 no’lu anaokulunun yapımında Türkiye ile Belarus arasında iş birliğine gidilmesi hususunda anlaşma imzalanmıştı.

MEB ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRDİ

Anlaşma gereği 18 no’lu anaokulunun inşaatı Maarif Vakfının ve Minsk Belediyesinin iş birliği ile tamamlandı.

Bale ve bilgisayar derslerinin verileceği anaokulunda yüzme havuzu da bulunuyor.

Anaokulu için Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye’den öğretmen görevlendirildi.

İnşaatın tamamlanması için Türkiye'den bazı firmalar da destek verdi.