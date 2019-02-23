0553 313 94 23

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya'ya geldi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz. Onlar gerçekten çok zor durumlarda kriz ve savaş bölgelerinde çalışıyorlar." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya'ya geldi

 Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz. Onlar gerçekten çok zor durumlarda kriz ve savaş bölgelerinde çalışıyorlar." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında Kundu oteller bölgesinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD), toplantısına katılan Berger, etkinliğe davet edilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Fotoğraf yarışmasında en güzel fotoğrafı belirlemek için seçim yaptıklarını aktaran Berger, "Burada, fotoğraflarda Türkiye-AB arasında mültecilerle ilgili yapılan iş birliğinin de güzel örneklerini görüyoruz. Fotoğraflar, mültecilerin kaçışını, yaşadıkları zorlukları gösteriyor. Gerçekten güçlü fotoğraflar. Bunlar Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen mülteciler." diye konuştu.

Fotoğrafların, mültecilerin nasıl bir hayatı olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Berger, bu tür etkinliklere ve mesleğe destek verdiklerini bildirdi.

Büyükelçi Berger, "Profesyonel gazetecilere destek veriyoruz. Onlar gerçekten çok zor durumlarda kriz ve savaş bölgelerinde çalışıyorlar. Zor bölgelerde bize bilgi sağlamak için yaptıkları çalışmaları da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:39
  1. Antalya
  2. AB Türkiye Delegasyonu
  3. Büyükelçi Christian Berger

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyeden bisiklet kullananlara bin 500 TL
    1. Belediyeden bisiklet kullananlara bin..
    2. Hassa’da dernek açılışı
    3. 5. Ortopedi ve Travmatoloji..
    4. Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük..
    5. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    6. Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor
    7. Tekirdağ beyaza büründü
    8. Çocukların uzay yolculuğu
    9. Erciş’in sembol ismi vefat etti
    10. Optimum’da “Garaj Günleri İndirimleri”..
    11. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    16. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    17. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    18. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    19. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    22. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    23. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    24. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    25. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    27. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    28. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    29. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu