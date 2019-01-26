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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Temel Eğitimi

- Zigana Dağı'nda 120 sporcunun katılacağı etkinlikte dağcılar, 7 gün boyunca bir dizi eğitimden geçecek

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:20
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Temel Eğitimi


GÜMÜŞHANE (AA) - Zigana Dağı'nda düzenlenen Kış Temel Eğitimi başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen ve 120 dağcının katıldığı etkinlikte dağcılar, 7 gün boyunca zor koşullarda bir dizi eğitimden geçecek.

Eğitimin başlaması dolayısıyla Gümüşhane kent merkezinde tören düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen dağcılar, Türk bayrağı açıp Hasanbey Caddesi boyunca yürüyerek Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen dağcılara başarılı bir kamp dönemi geçirmelerini diledi.

Zigana Dağı'nda 2 hafta önce de Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Atalay, "Yazıyla, kışıyla muhteşem bir coğrafya olan Zigana'nın, Gümüşhane'mizin böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapması, bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah kursumuz hayırlı, güzel ve verimli şekilde geçer." dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Cengiz Erdener de eğitimde sporculara barınma, yürüyüş, çığdan korunma yöntemleri gibi basit kış temel bilgilerini anlatacaklarını aktardı.

Dağcıların çadırlarda kalıp su ihtiyaçlarını kardan gidereceğini dile getiren Erdener, "Kötü hava koşullarında neler yapabileceklerini, ilerideki kurslarında kendilerine gerekli olan teknik bilgileri uygulamalı olarak antrenörlerinden öğrenecekler. Dağcılık Federasyonu kursları yedişer gün süreyle 8 kursu içeriyor. Zigana'daki kurs, kış kurslarının ilki. Bundan sonra da kışla ilgili 3 kurs görecekler." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından dağcılar, otobüslerle Zigana Dağı'na hareket etti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:20
  1. Cengiz Erdener
  2. kış temel eğitimi
  3. Mücahit Atalay
  4. Türkiye Dağcılık Federasyonu
  5. Zigana Dağı

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