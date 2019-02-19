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"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür"

Trabzon'da "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında, "Doğumunun 100. Yılında Vatanını Kalbinde Taşıyan Adam Cengiz Dağcı" paneli düzenlendi- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun:- "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Bu kültür üzerine yükselmemiz, birleşmemiz, beraber olmamız, hemhal olmamız lazım"

19 Şubat 2019 Salı 15:08
"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür"

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin kültür olduğunu belirterek, "Bu kültür üzerine yükselmemiz, birleşmemiz, beraber olmamız, hemhal olmamız lazım." dedi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında, "Doğumunun 100. Yılında Vatanını Kalbinde Taşıyan Adam Cengiz Dağcı" paneli düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelin ardından yaptığı konuşmada, programın önemine dikkati çekerek, sunum yapan öğrencileri tebrik etti.

Trabzon'a gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Dursun, "Yapacağımız şey kültür seferberliğidir. Seferberlik kelimesinin altını çiziyorum. Bu, mevzilerle değil, büsbütün bir cephe ile kazanılacak bir savaştır ve bu seferberlik de sadece Kültür Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, kadın, aile, Diyanet ve diğerlerinin hepsiyle beraber saf safa, diz dize, el ele verilecek olan bir savaştır." ifadelerini kullandı.

Dursun, bunun bir cehaletle savaş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Bu kültür üzerine yükselmemiz, birleşmemiz, beraber olmamız, hemhal olmamız lazım. Onun için ben de Şırnak'ta, Sur'da, Suruç'ta, Cizre'de, Tillo'da koşturuyorum ve bu bölgeyle işte Trabzon arasında, Anadolu'nun tarih ve kültür birliğinin ve geçmişe yönelik tarihi bilgilerinin ışığı altında, geleceği kurgulamak, geleceğe ışık tutmak için hep beraber buluşuyoruz ve buluşmaya inşallah devam edeceğiz. Etmemiz lazım. Hiçbir şekilde gaflete düşmeden, hiçbir şekilde işi küçümsemeden, bu kültür davasına sonuna kadar sahip çıkmamız lazım."

Cengiz Dağcı hakkında da bilgilendirmede bulunan Dursun, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

- "Programın hayata geçmesinde Trabzon'un da katkısı var"

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de Anadolu Mektebi hakkında bilgi verdi.

Bugün düzenlenen programın hayata geçmesinde Trabzon'un da katısı olduğunu anlatan Güçlü, Trabzon programı öncesinde Edirne'de Yahya Kemal'i, Bursa'da da Ahmet Hamdi Tanpınar'ı andıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Süleyman Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yapımcı-yönetmen Zafer Karatay'ın da konuşma yaptığı program, panelist öğrencilere sertifika verilmesiyle sona erdi.

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, akademisyenler, öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililer katıldı.

21 Şubat'ta sona erecek programlar kapsamında, 12 şehirden 32 panelist öğrenci, 8 farklı merkezde Cengiz Dağcı'yı anlatacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:08
  1. "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi
  2. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
  3. Trabzon

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