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"Türkiye çöken tarım sektörünü acilen yeniden ayağa kaldırmak zorundadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti. Bir diğer ifadeyle, Türkiye enflasyonda Orta Afrika, Liberya, Sierra Leone ve Angola gibi ülkelerle aynı ligde kaldı." ifadelerini kullandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:26
"Türkiye çöken tarım sektörünü acilen yeniden ayağa kaldırmak zorundadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti. Bir diğer ifadeyle, Türkiye enflasyonda Orta Afrika, Liberya, Sierra Leone ve Angola gibi ülkelerle aynı ligde kaldı." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan rakamların tanzim satışların bir işe yaramadığını gösterdiğini savundu.

Tüketici enflasyonunun şubat ayında yüzde 0,5 olan piyasa beklentisinin ve yüzde 0,59 olan geçmiş yıllardaki şubat ortalama enflasyonunun altında kaldığını belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllardaki şubat enflasyonu kadar veya piyasa beklentisi kadar enflasyon artsaydı, yıllık enflasyon yüzde 20'nin üstünde kalacaktı. Buna rağmen Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti. Bir diğer ifadeyle, Türkiye enflasyonda Orta Afrika, Liberya, Sierra Leone ve Angola gibi ülkelerle aynı ligde kaldı."

Öztrak, gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, şubat ayında marulun yüzde 35,2, taze fasulyenin yüzde 25,6, maydanozun yüzde 24 artığına değindi.

Yıllık fiyat değişiminde ise soğanın zam şampiyonluğunu kaptırmadığını belirten Öztrak, "Yıllık olarak bakıldığında kuru soğan yüzde 219,8, pırasa yüzde 152,3, ıspanak yüzde 135,2, patates yüzde 135,1 zam gördü. Millet kış aylarında kış sebzelerine hasret kaldı. Mutfaktaki yangın şubat ayında da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çözüm beklemek boşuna"

Öztrak, şubat ayının son günlerine sarkıtılan benzin ve mazot zamlarının da tüketici fiyatlarına tam olarak yansımadığını, şubat ayının son günlerinde benzinin pompa fiyatı, bir önceki ay sonuna göre yüzde 6,6 pahalı olmasına rağmen, rakamlarda bunun yüzde 2'ye yakın artırıldığını savundu.

"Rakamlarda ne kadar ince ayar yapılırsa yapılsın, göz boyamaya yönelik ne kadar işle uğraşılırsa uğraşılsın, tarlada yangın sönmeden mutfakta yangının sönmeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır." ifadelerini kullanan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bunu anlayamayan tek adres ise Saray ve Sarayın damadıdır. Milletin satın alma gücündeki erimeyi ve düşen talebi başarı olarak gören, kaybolan satın alma gücünü borçlanmayla ikame etmeye çalışan bu kadrolardan Türkiye ekonomisinin sorunlarına çözüm beklemek boşunadır. Türkiye çöken tarım sektörünü acilen yeniden ayağa kaldırmak zorundadır. Ürün planlamasından başlayarak, tarladan sofraya kadar olan tüm ürün zinciri yeniden ele alınmalı, devlet yerli üreticisini destekleyip üretimi teşvik etmelidir. Tanzim satışta ithal bakliyat satarak mutfaktaki yangının sönmesi mümkün değildir. Milletine ve kendi üreticisine sırtını çevirmiş bu iktidar, vatandaşlarımızın daha fazla ezilmesine neden olmadan artık bu gerçeklerin farkına varmalıdır. Yaklaşan yerel seçimler, milletimizin, kendine sırtını dönmüş bu hayırsız iktidara gerekli uyarıyı yapması için önemli bir fırsattır."

 

 

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:26
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
  2. ekonomisi
  3. Enflasyon
  4. TÜİK

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