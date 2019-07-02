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Türkiye coğrafya milli takımın başarısı

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Orta, Güney ve Güney Doğu Avrupa Coğrafya Olimpiyatları’nda (Geography Olympiad Of Central, South And South Eastern Europe) SANKO Okulları öğrencisi Serhat Özfıstıkçı’nın Takım Kaptanı olarak yer aldığı Türkiye Milli Coğrafya Takımı poster sunumunda ikinci, kültür tanıtma ve sunum kategorisinde ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:30
Türkiye coğrafya milli takımın başarısı

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Orta, Güney ve Güney Doğu Avrupa Coğrafya Olimpiyatları’nda (Geography Olympiad Of Central, South And South Eastern Europe) SANKO Okulları öğrencisi Serhat Özfıstıkçı’nın Takım Kaptanı olarak yer aldığı Türkiye Milli Coğrafya Takımı poster sunumunda ikinci, kültür tanıtma ve sunum kategorisinde ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyatlara, Türkiye, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Bulgaristan ve Bosna Hersek’in de içinde bulunduğu dokuz takım katıldı. SANKO Okulları öğrencisi Serhat Özfıstıkçı ile birlikte dört öğrenciden oluşan Türkiye Milli Coğrafya Takımı, ilk defa bir uluslararası yarışmadan dereceyle döndü. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Takımda yer alan ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden öğrencisi Serhat Özfıstıkçı’yı kutladı.


Asyalı ayrıca, Türk Milli Coğrafya Takımının liderleri arasında yer alan SANKO Okulları Coğrafya Öğretmeni Recep Kaya’yı da kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:30
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