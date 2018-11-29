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Türkiye Çin'de kültürel faaliyetleri genişletecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "(Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının artması) İki taraf da sonuçlardan oldukça memnun. 2019 yılında da çeşitli aktivitelerle kültürel faaliyetleri genişletmeye karar verdik" - "Beklentilerimiz bir milyondan fazla Çinli turiste ulaşmak. Çinli turistleri de öğreniyoruz. Çinli misafirlerimizi memnun etmek için bazı şeyleri değiştirmeliyiz"- "(Türkiye'nin Çin'de Ortadoğu ülkesi olarak algılanması) Türkiye ile ilgili bu tarz yanlış anlamaları düzeltebilmek için çok sayıda gazeteciyi, blogger ve kanaat önderini 2019'da Türkiye'ye davet edip, ülkeyi görmelerini sağlayacağız"

29 Kasım 2018 Perşembe 19:21
Türkiye Çin'de kültürel faaliyetleri genişletecek

PEKİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'in Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" olarak kutlanmasının Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısına olumlu yansıdığını belirterek, "İki taraf da sonuçlardan oldukça memnun. 2019 yılında da çeşitli aktivitelerle kültürel faaliyetleri genişletmeye karar verdik." dedi.

Ersoy, Çin'deki temasları çerçevesinde başkent Pekin'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde Çinli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" olarak kutlanması çerçevesinde yapılan birçok etkinliğin Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısına olumlu yansıdığını söyleyen Bakan Ersoy, "Turist sayısında 2016'dan 2017'ye yüzde 46'lık bir artış vardı. 2017'den 2018'e ise yaklaşık yüzde 80'lik bir artışla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Çinli mevkidaşı Luo Şugang ile yaptıkları ikili görüşmede Çinli turistin artışından iki tarafın da memnun olduğunu gördüklerini dile getirerek, "İki taraf da sonuçlardan oldukça memnun. 2019 yılında da çeşitli aktivitelerle kültürel faaliyetleri genişletmeye karar verdik." diye konuştu.

- "Turistik beldelerde Çinli turistlere yönelik iyileştirmeler yapılıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin turizm sektörünün 2016'ya kadar Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine yoğunlaştığını ancak Asya'daki turizm pazarına odaklanılması sonrasında turizm sektöründe buna göre değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Türkiye'nin Çin vatandaşlarına 3 dakikada 3 aylık vize verdiğini hatırlatan Bakan Ersoy, Çin'den çok kısa bir sürede Türkiye'ye gelen turist sayısının milyon seviyesine ulaşmasını öngördüklerini ve bu çerçevede turistik beldelerde Çinli turistlere yönelik yemek, iletişim ve güvenlik noktasında gerekli iyileştirilmelerin yapıldığını ve yapılacağını anlattı.

Ersoy, Türkiye'de yeme-içme ve kültürel farklılıktan kaynaklanan zorluklar yaşayan Çinli turistlere de değinerek, "Beklentilerimiz bir milyondan fazla Çinli turiste ulaşmak. Çinli turistleri de öğreniyoruz. Çinli misafirlerimizi memnun etmek için bazı şeyleri değiştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Çin'den Türkiye'ye China Southern Airlines havayolu şirketinin 20 Aralık itibarıyla uçuşlarına başlayacağını dile getiren Ersoy, bu şirketin ilk başta haftada üç gün, kısa bir zaman içinde de her gün sefer yapmaya başlamasını öngördüklerini ifade etti.

- "Çin'de 'Türkiye Ortadoğu ülkesi' algısı değişecek"

Çin'de Türkiye'nin bir Ortadoğu ülkesi olduğu şeklinde algının var olduğunu gördüklerini aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye konumu itibarıyla, Batı'nın, Asya'nın ve Ortadoğu'nun tam merkezinde yer alıyor. Bu bağlamda yaşam seviyesiyle, kültür seviyesiyle tam bir merkez ülke konumunda. Türkiye ile ilgili bu tarz yanlış anlamaları düzeltebilmek için çok sayıda gazeteciyi, blogger ve kanaat önderini 2019'da Türkiye'ye davet edip, ülkeyi görmelerini sağlayacağız."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:21
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