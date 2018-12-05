"Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla gelişiyor"

ŞİAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi sırasında bir araya gelerek önemli kararlar aldığını belirterek “İki ülke arasındaki ilişkiler yıldan yıla gelişiyor.” dedi.

Çin temasları kapsamında Şaanşi eyaletinin Şian şehrini ziyaret eden Yıldırım, kentteki Hyatt Regency Hotel’de Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı (Eyalet Meclis Başkanı) Hu Hıping’i kabul etti.

Çin ve Türkiye’nin Asya’nın doğu ve batı ucunda yer alan iki önemli ülke olduğunu belirten Yıldırım, mesafeler uzak olsa da iki ülkenin köklü tarihe sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi sırasında bir araya geldiğini ve iki liderin önemli kararlar aldığını dile getirerek “İki ülke arasındaki ilişkiler yıldan yıla gelişiyor.” diye konuştu.

"Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesiyle bu güzergahı tekrar demir yolu hatlarıyla donatmak için Çin-Türkiye olarak iş birliğini sürdürmeyi arzu ediyoruz." diyen Yıldırım, Çin’in Türkiye’nin Uzak Doğu’daki en büyük ticari ortağı olduğunu ve ikili ticaret hacminin artmasını arzu ettiklerini vurguladı.



- "Şian ile İstanbul arasında uçuşlar başlatılabilir"



Yıldırım, ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde turizmin de canlandırılabileceğine dikkati çekerek “Şian ile İstanbul arasında uçuşlar başlatılabilir. Türk Hava Yolları buraya sefer açmaya hazır.” dedi.



Türkiye’nin İstanbul'da yeni açılan havalimanını hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, böylelikle slot sorununun da kalmadığını ifade etti.



Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Hıping de Şian hakkında genel bilgiler vererek 13 hanedanlığa başkentlik yapan kentin tarihi İpek Yolu’nun başlangıcı olduğunu anlattı.



Yıldırım, gün içinde kentteki 13 asırlık Şian Ulu Cami (Huacüeşiang Çingcındası), 22 asırlık Toprak Askerlerinin (Bingmayong) bulunduğu müzeyi ziyaret ederek, kentin tarihi surlarında incelemelerde bulundu.



Yıldırım’a TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Arslan ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen eşlik etti.



Çin ziyaretine pazartesi başlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ve dün de Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüşmüştü.





