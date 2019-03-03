Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi



MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi. Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle: -Trampolin cimnastik: Erkekler: Gürkan Mutlu. Kadınlar: Neval Kağnıcı - Artistik cimnastik: Erkekler: Ahmet Önder. Kadınlar: Demet Mutlu. - Aerobik cimnastik: Erkekler: Emir Erışık.

Kadınlar: Nazlı Özgör. Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy. Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör. - Ritmik cimnastik Kadınlar: Kamelya Tuncel.

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