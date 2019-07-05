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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanlığına Tamer Saka atandı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka getirildi

05 Temmuz 2019 Cuma 12:06
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanlığına Tamer Saka atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka atandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenmesi dolayısıyla TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan Nihat Özdemir'in yerine, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka getirildi.

TÇMB'nin 23. Başkanı olan Tamer Saka, Nisan 2018'den itibaren Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

Dünya çimento üretiminin yüzde 30'unu temsil eden global çimento üreticileri ile dünya devi yapı malzemesi üreticilerinin çatı örgütü olan Global Cement and Concrete Association (GCCA) Yönetim Kurulu’nda yer alan Saka, aynı zamanda Avrupa Çimento Birliği (Cembureau) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Tamer Saka, sırasıyla Arthur Andersen ve Ernst&Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu müdür ve kıdemli müdür görevlerini yürüttü.

Tamer Saka, 2004'te risk yönetim direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı.

2010-2011 döneminde Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu yönetici direktör olarak görev aldı. Saka, Aralık 2011 itibarıyla Kibar Holding'de kariyerine strateji ve iş geliştirme koordinatörü olarak başlamasının ardından, 2014-2018'de aynı kurumda Üst Yönetici (CEO) olarak görev yaptı.

Tamer Saka, 2 Nisan 2018'de üstlendiği Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini halen yürütüyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:06
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