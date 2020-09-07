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Okur Postası 'Türkiye, cihan devleti olmuştur'
Okur Postası

'Türkiye, cihan devleti olmuştur'

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Türkiye, cihan devleti olmuştur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:09:00 -
'Türkiye, cihan devleti olmuştur'

Cihan Devleti olmanın en önemli belirtisi, tüm dünyada sözünün geçmesi ve her hareketinin izlenmesidir. Türkiye, bu tarife göre artık Cihan Devletidir. Bu iddiamızın gerçekliği sahaya ve masaya yansımaktadır. Öyle ki hergün Avrupa ve Amerikan medyası, Türkiye’nin hareketlerini takip etmekte ve hükümetler, Türkiye’nin atacağı adımları merakla takip etmektedirler. Türkiye, sadece Suriye’de değil, Akdeniz, Afrika ve dünyanın diğer yerlerinde de ‘ben varım’ demektedir. Türkiye’nin olduğu bir yerde Türkiye’ye rağmen adım atmak mümkün değildir. Amerika ve Avrupa bundan on yıl sonra daha da devleşmiş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaklarını anladıklarından, büyüyen, küresel güç Türkiye’yi erkenden yok etmeye veya zayıflatmaya çalışmaktadırlar. Tabii ki bunu başaramayacaklarını anlayınca karşımıza Yunanistan, Hafter, Sisi gibi kölelerini çıkarmaktadırlar. Böylece Türkiye zayıf düşecek... Ama Türkiye bütün bu oyunları çözecek kudrete sahiptir

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