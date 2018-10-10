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Türkiye çekici ihracatında rekor kırdı!

Türkiye otomotiv sektörünün alt mal gruplarından çekicilerde, tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
Türkiye çekici ihracatında rekor kırdı!

Türkiye otomotiv sektörünün alt mal gruplarından çekicilerde yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak 651,7 milyon dolara çıkarken, 2018'in bitimine 3 ay kalmasına rağmen yıllık bazda tüm zamanların en yüksek dış satım rakamına bugünden ulaşıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, ocak-eylül 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 23 milyar 415 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı

391 milyon dolarla daha önce tarihinin en yüksek rakamının yakalandığı 2008'den sonra gerileyen çekici ihracatı, 2015'te 53 milyon 636 bin dolara inerken, 2016'da yüzde 493 artışla 318 milyon 263 bin dolara, geçen yıl da yüzde 38 yükselişle 439 milyon 278 bin dolara yükseldi.

Bu rakamla geçen yıl rekor kıran çekici ihracatı, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 94,5 artarak 335 milyon dolardan 651,7 milyon dolara çıktı. Böylelikle, yılın bitimine 3 ay kalmasına rağmen yıllık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmış oldu.

Almanya ilk sırada

Türkiye'nin en fazla çekici gönderdiği ülkelerin başında Almanya gelirken, bu ülkeyi Polonya ve Fransa izledi.

Almanya'ya 9 ayda yapılan ihracat, yüzde 144,7 artışla 99 milyon dolardan 242,2 milyon dolara çıktı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
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