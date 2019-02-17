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Türkiye çapında dev operasyon! 3 bin 673 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3 bin 673 kişi yakalandığını duyurdu.

17 Şubat 2019 Pazar 11:04
Türkiye çapında dev operasyon! 3 bin 673 kişi yakalandı

 

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan  "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulamasında aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel  Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235  dedektör köpeği ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)"  uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve  etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk  binalar, kamu binaları çevreleriyle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve  sokaklar, toplu taşıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve  terminal girişleriyle park ve bahçeler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma açık  eğlence mekanları ve çevreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici  personelin de bulunduğu ekiplerce denetlendi.

Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147 bin 580  araç ve 18 bin 643 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz,  çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör  örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi  yakalandı.

Uygulamada ruhsatsız 14 tabanca ve 23 av tüfeği ile 14 kurusıkı  tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15  uyuşturucu hap, 33 litre kaçak içki ve bin 280 paket kaçak sigara ele  geçirildi.

Denetimlerde 4'ü çocuk olmak üzere 94 kayıp bulundu, bin 830 kişi  hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada 13 iş yeri kapatıldı, aranan 221 araç bulundu, 944 araç  trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:04
  1. Asayiş operasyonu
  2. dev operasyon
  3. gözaltılar var
  4. Türkiye Güven Huzur (2019-1) operasyonu

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