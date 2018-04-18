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Türkiye Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
Türkiye Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:49
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  4. Turgut Kural
  5. Mevlüt Çavuşoğlu

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