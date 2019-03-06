ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "İstiyorlar ki Türkiye ele güne muhtaç hale gelsin. Son beş altı aydır da söylüyorlar, Türkiye IMF'ye el avuç açsın, tek ayak üstünde beklesin. Hiç oralı olmuyoruz. Türkiye büyük ülke olma yolunda ilerleyecek." dedi.

Kurtulmuş, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonunca, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçimin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu seçimde belediye başkanlarına karar vermenin ötesinde, seçmenlerimiz Türkiye'nin geleceğinin hangi istikamette şekilleneceğine de karar verecek." diye konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız cesaretle televizyonlara bağlandı ve 'Çıkın meydanlara, bunlara haddini bildirin. Ben milletin üstünde bir güç tanımıyorum.' dedi. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve milletimizin kahramanlığıyla 15 Temmuz'u da tarihin derinliklerine gömdük ve tarihin çöplüğüne attık." ifadesini kullandı.

- "Ali Cengiz oyunlarıyla yenmeye gayret ettiler"

Geçen yıllarda Türkiye'nin büyük badireler atlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Altı senede altı tane büyük olay. Bunlardan bir tanesi bir Avrupa ülkesinde olsa o ülke paramparça olur. Fransa'da sarı yelekliler falan diyorlar ya sarı yelekliler eylemi bizim Gezi Parkı eylemlerinin yanında solda sıfır kalır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yanında solda çift sıfır kalır. Maalesef bütün güçleriyle yüklendiler. İçeriden ve dışarıdan. Sandıkta yenemedikleri Tayyip Erdoğan'ı meydanlarda Ali Cengiz oyunlarıyla bir şekilde yenmeye gayret ettiler."

Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmelere değinerek, aynı coğrafyanın insanlarının terör örgütleri aracılığıyla birbirlerine düşman edilmek istendiğine dikkati çekti.

DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin arkasında uluslararası güçlerin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu oyunu bozacak olan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye hangi oyunun oynandığını ve arkasındaki güçlerin kimler olduğunu gayet iyi biliyor." dedi.

- "Türkiye büyük ülke olma yolunda ilerleyecek"

Numan Kurtulmuş, son aylarda Türkiye'ye uygulanan ekonomik baskılara ilişkin, "İstiyorlar ki Türkiye ele güne muhtaç hale gelsin. Son beş altı aydır da söylüyorlar, Türkiye IMF'ye el avuç açsın, tek ayak üstünde beklesin. Hiç oralı olmuyoruz. Türkiye büyük ülke olma yolunda ilerleyecek. Allah'ın izniyle IMF'ye ve hiçbir yere mahkum olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin bugüne kadar seçilmiş hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirten Kurtulmuş, 31 Mart'ta da milletin bu desteğini sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arama tarama faaliyeti yürütürken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz'ın Sincan'daki ikametinde taziye ziyaretinde bulundu ve ailesine başsağlığı diledi.