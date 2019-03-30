UŞAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye güçlendikçe tüm mazlumlar güçleniyor, Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor." dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından Banaz ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katılan Varank, Türkiye'nin önemli bir dönemeçte olduğunu, ülkenin 17 yıldan nereden nereye geldiğini milletin gördüğünü söyledi.

Varank, AK Parti'nin hizmet yürüyüşünün süreceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek derdimiz tek amacımız Türkiye'nin yürüyüşünde bir aksaklık yaşanmaması. Sizler şahitsiniz, hangi kumpaslarla hangi tuzaklarla mücadele ettiğimizi iyi biliyorsunuz. Tüm bu saldırıların tek bir sebebi var; Türkiye'yi yürüdüğü yoldan geri döndürmek. Çünkü Türkiye güçlendikçe tüm mazlumlar güçleniyor, Türkiye büyüdükçe tüm mağdurların umutları artıyor. Yani sorumluluğumuz çok büyük, taşıdığımız yük çok ağır."

Tehditlerin karşısında çok sağlam durmaları gerektiğini bildiren Bakan Varank, "O yüzden 31 Mart'ta sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi göstermemiz için pusuda bekleyenler var. Bu akbabalara fırsat vermeyin. Milletimiz bizim arkamızda olduğu sürece bunların hiçbiri amaçlarına ulaşamayacak." diye konuştu.

Varank, Banaz'da bir organize sanayi bölgesi kurulacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra Ulubey ilçesine geçen Bakan Varank, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi büyütmek istediklerini söyledi.

Varank, "Bizim bu ülkede yapacak çok işimiz var, milletimize yapacak çok hizmetimiz var. Allah izin verirse 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl seçim olmayacak, bu Türkiye için kaçırılmayacak bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Toplantılara AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.