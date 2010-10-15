Türkiye’ bütün kapıları açıyor

‘Türkiye’ denilince kapıların açıldığını söyleyen Habbab; Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ın oluşturduğu 4’lü serbest ticaret bölgelerinin artırılması için ilk adımın atıldığını açıkladı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Arap İşadamları Birliği ve Lübnan Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen “13. Arap İş Dünyası Forumu” Beyrut'ta başladı. İki gün sürecek olan foruma, DEİK Türk Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab ile birlikte, İstanbul Ticaret Odası’ndan 3 kişilik bir heyetin de içlerinde bulunduğu 26 kişilik heyet katılıyor. Türk Lübnan İş Konseyi Başkanı Habbab, yaptığı açıklamada, ilk kez, dört ülkenin iş adamlarının ve iş konseyi başkanlarının bir araya gelerek çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı. Habbab, iş dünyasının bir yol haritası hazırladığını ve bunun tartışıldığını belirterek, özel sektörün ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını, amaçlarının, hükümetlerin çalışmalarına paralel şekilde özel sektör firmaları olarak ilişkileri önde götürebilmek olduğunu söyledi. Habbab, Kasım ayının 27’sinde Şam’da bir toplantı yapacaklarını, daha sonra diğer ülkelerde de bir araya gelerek çalışmalara son şeklini verip en son toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirip imzaların atılacağını bildirdi. Görüşmelerin çok faydalı olduğunu belirten Habbab, şöyle devam etti: “Bizim hayalimiz bir gün 20 ülkenin bu organizasyona üye olması. Türk Lirası belki bütün ülkeler tarafından kullanılacak. Biz buna tek para ismi verip tek para kullanacağız. Başbakan, ilişkileri geliştirmek ve ticaret için bütün dünyayı dolaşıyor. Ancak Arap ülkeleri bizim yanıbaşımızda. Bugün 4 ülke arasında 100 milyar doların altında ticaret var. Bizim araştırmamıza göre 5 sene zarfında 4 ülke arasında ticaret hacmi 320 milyar dolara çıkacak. Hiç başka bir yere gitmeye gerek yok.” Açılışta yapılan konuşmalarda, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan’ın oluşturduğu 4’lü serbest ticaret bölgelerinin artırılması için özel sektör arasında ilk adımın önceki gün yapılan görüşmelerde atıldığı belirtilerek, yapılan çalışmaların bölge ülkelerine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli bir pazar ve işbirliği yapılacak ülke olduğu belirtilerek, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasında mutlaka dikkate alınması istendi. Bölge ülkeleri arasında yapılacak olan ticaretin 180 milyon kişiye hitap etmesinin beklendiği belirtilerek, diğer Arap ülkelerinin de serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması çalışmalarına katılması istendi. Türkiye’nin öncülüğünde başlayan çalışmaya diğer ülkelerin iş adamlarının da büyük ilgi gösterdiğini belirten Habbab, daha sonra şunları söyledi: “Türkiye bugün her yerde kabul görüyor. Onlar şu anda bize kıskanarak bakıyor. ‘Türkiye’ dediğin zaman bütün kapılar açılıyor. Eskiden bize bakmazlardı. Türkiye de onlara bakmıyordu. Bütün kapılar açılıyor. İmkanlar oluyor. Yarın öbür gün bizim bu çalışmamızın içine Irak girecek, İran girecek, Kuveyt gibi ülkeler girecek. Onların yaklaşımları da çok iyi, çok da ilgileniyorlar. Kuveytli yetkililerle görüştük. İranlılar da duydular. Onlar da, ‘biz de bu konuda çalışma yapalım’ demişler. Bu proje Ortadoğu’da ekonomik çalışmalara yeniden bir ivme kazandıracak.” 13. Arap İş Dünyası Forumu’nun sabah oturumunda “Arap Ekonomik Birliği” konusu tartışıldı. Konuşmacılar, Arap ülkeleri arasındaki yatırım miktarının 160 milyar dolar olduğunu, bunun beklenen düzeyin altında kaldığını belirtti. Bu yatırımlar arasında devlet yatırımlarının önemli yer tuttuğu, özel sektörün miktarının ise çok az olduğu vurgulanarak, bunun artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Forumun bugün sabah yapılacak “Arap Devletleri’nin Büyük Devletlerle Olan İlişkileri” başlıklı oturumunda, Türk Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili bir sunum yapacak.