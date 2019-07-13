Türkiye burslusu öğrenciler Ankara Üniversitesi’nde medya atölyesine katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle “Medya Atölyesi” programı düzenlendi. Türkiye Bursları ile Türkiye’de iletişim eğitimi alan uluslararası öğrenciler ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen beş günlük programda öğrenciler medya alanında atölye çalışmalarına katıldı. Alanında uzman eğitici ve akademisyenlerden uygulamalı ders alan öğrenciler, İletişim Fakültelerinde teorik olarak gördükleri eğitimlerinin pratik uygulamalarını gerçekleştirme imkânı buldu. Öğrenciler atölye çalışmalarında “Türkiye Bursları” konulu tanıtım materyalleri de tasarladılar.

Atölyelerde çalıştılar

Programa katılan öğrenciler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile YTB Hamamönü Ofisi’ne de ziyaret gerçekleştirdiler. Program esnasına öğrenciler Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf, Film, Halkla İlişkiler, Görünüm, Reklam ve Radyo atölyelerinde beş gün boyunca tam zamanlı olarak çalışmalara katıldı. Beş günlük atölye çalışmalarını tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. 8 ile 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmalara 70’den fazla İletişim Fakültesi öğrencisi iştirak etti. Öğrenciler, ilk kez katıldıkları uygulamalı programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, atölye çalışmalarında alanlarıyla ilgili tecrübe kazandıklarını ifade etti.