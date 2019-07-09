Türkiye Burslarının uluslararası öğrencileri AA'yı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, YTB tarafından düzenlenen "Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı" (KATİP) kapsamında, AA Konferans Salonu'nda ağırladığı kamu görevlileri ve akademisyenlerden oluşan uluslararası öğrencilere, AA'nın genel yapısı ve kurumsal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öymez, 100 yıllık bir geleneğe sahip AA'nın, Türkiye'nin Milli Mücadele döneminde kurulan en köklü kurumlarından biri, habercilik anlamında da en çok ve en çeşitli üretimi yapan medya kuruluşu olduğunu söyledi.

AA'nın, Türkiye'nin sesini 13 dilde dünyaya duyurduğunu vurgulayan Öymez, "Dünyadaki gelişmeleri de yerinde kendi muhabirlerimizle takip edip, Türkiye ve dünya gündemine taşıyoruz." dedi.

Öymez, AA'nın 93 ülkede 2 bin 300 abonesi, 6 bin müşterisi, 41 merkezde ofisi ve 100 ülkede temsilcisi bulunduğunu, 54 uluslararası iş birliği gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Öymez'in konuşmasının ardından konuklara AA Haber Akademisi tarafından hazırlanan video gösterildi ve sunum yapıldı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.