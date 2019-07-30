0553 313 94 23

"Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği azaltıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları"nın sosyal eşitsizliği azaltmada çok önemli model olduğunu vurgulayarak, "Dezavantajlı ülkelerden binlerce başarılı öğrenciyi Türkiye’de burslandırıyoruz ve mezun ediyoruz" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 20:35
"Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği azaltıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları"nın sosyal eşitsizliği azaltmada çok önemli model olduğunu vurgulayarak, "Dezavantajlı ülkelerden binlerce başarılı öğrenciyi Türkiye’de burslandırıyoruz ve mezun ediyoruz" dedi.


YTB, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), TRT World Research Centre ve TRT World Citizen iş birliğinde "Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı" gerçekleştirildi. Konferans ile Türkiye’de uluslararası koruma altındaki öğrencilerin yüksek öğrenimde karşılaştığı sorunlar ele alındı. Bu doğrultuda yeni yaklaşımlar ve ortaklıklar oluşturularak çözüm önerileri sunulacak.


YTB Başkanı Abdullah Eren, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 2011 yılından itibaren "Türkiye Bursları" adı altında bir marka oluşturduklarını ve dünyanın çok farklı ülkelerinden öğrencileri Türkiye’de misafir edip burs verdiklerini anlatarak, "Şu an 170’ten fazla ülkeden öğrenciyi, Türkiye’de devletimiz adına burslu olarak okutuyoruz. 170 ülkeden 16 bin öğrenci var" ifadelerini kullandı. Eren, Türkiye’nin ülkeye sığınanlarla ilgili sekiz yıl boyunca çok başarılı ve insani bir çalışma yürüttüğünü belirterek, uluslararası muhatapların da bundan övgüyle bahsettiğini hatırlattı.


Türkiye’nin Suriyelilerin ve uluslararası koruma altındaki öğrencilerin yüksek öğrenimine ilişkin ve onların hayatının her anına dokunabilmek için gösterdiği çabanın çok profesyonel olduğuna dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:


"Türkiye’nin tüm kurumları, çok profesyonel bir şekilde ciddi bir çaba gösteriyor. Fakat netameli konular bunlar. İşinizi iyi yaparsınız başka bir eksiklik bulunur, yapmazsanız mültecilere bakmamakla suçlanırsınız. Açık konuşuyorum, Türkiye’nin son zamanlarda içeride ve dışarıda bu meseleyle alakalı almış olduğu haksız eleştiriler, esasında bizim burada yapacağımız etkinlikte cevabını da bulmuş olacak. Türkiye Bursları çerçevesinde bizler gerek UNHCR gerek AB fonları üzerinden de çok fazla öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Diğer taraftan dünyanın diğer ülkelerinde mültecilerden yüzde bir oranında üniversiteye gitme oranı varken, Türkiye yüzde altıyla bu alanda bir rekor kırıyor."



"UNHCR, AB’nin farklı fonlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri var”


İç savaş nedeniyle başlayan Suriyeli göçüne değinen Eren, Türkiye’nin “açık kapı politikası"yla dünyada hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde Suriyelileri misafir ettiğini anlattı. Eren, 8 yıldır ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim olmak üzere tüm Suriyeli öğrencilere eğitim imkanı sağlandığını ifade ederek, Suriyelilerle beraber uluslararası koruma altındaki öğrencilerin üniversite harçlarını YTB olarak karşıladıklarını söyledi.


"Kayıp nesil" sorunuyla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Eren, şöyle devam etti:


"Biz ’Kayıp neslin önlenmesi için bu burs programını Suriyelilere yönelik nasıl uygulayabiliriz?’ diye düşündüğümüzde üç model geliştirdik. Bir, üniversiteye giden Suriyelilerin harcını karşılamak. İkincisi, ‘Türkiye bursları’ kapsamında Suriyeli öğrencileri burslandırıyoruz. Üçüncüsü ise UNHCR, AB’nin farklı fonlarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri var. Burada iki ayrı metodumuz var. Bir, ileri düzeyde Türkçe eğitimi veriyoruz. Şimdiye kadar 20 bin öğrenciyi ileri düzeyde Türkçe eğitim programında mezun ettik. İkincisi ise üniversitede öğrencileri burslandırmak. Şu ana kadar AB fonu üzerinden bin 200 öğrenci kadar yüksek öğrenimde burslu öğrencimiz var.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da arazi yangını
    1. Malatya'da arazi yangını
    2. Boğazına balon parçası takılan minik..
    3. Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1..
    4. Torununun düğününe giderken kazada..
    5. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?..
    6. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Hindistan Rusya’dan bin adet hava..
    8. Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava..
    9. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı |..
    10. İşyerinden 25 adet marş kollektörü..
    11. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
    12. Başkan Kartoğlu’ndan yeni bakımevi..
    13. "Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği..
    14. İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
    15. Bayern Munih Fenerbahçe maçı saat..
    16. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    17. ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap..
    18. Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar..
    19. Muğla'da 'Satılık köpek' ilanlarıyla..
    20. İtalyan sahil güvenlik gemisindeki..
    21. Bakan Ziya Selçuk, fidan dikme..
    22. Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine..
    23. Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den..
    24. Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs..
    25. TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti
    26. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    27. Lumanza, Norveç'e geri döndü
    28. Diyarbakır-Bingöl karayolunda can..
    29. "Biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz"
    30. İzmir, ‘dijital göçebeleri’ gözüne..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!