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Türkiye-Bulgaristan-Rusya hattında seferler başlıyor

Rusya'da dört ülkenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alındı. Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirlerin aralarında turist akışını sağlamak için Türkiye - Bulgaristan ve Rusya arasında Kruvaze gemi seferleri başlıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 23:37
Türkiye-Bulgaristan-Rusya hattında seferler başlıyor

Rusya’nın Soçi şehri Belediye Başkanı Anatoli Pahamov’un çağrısıyla Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin diplomat ve belediye başkanları Soçi’de bir araya geldi.

Toplantıya katılan Türk heyetine, AK Parti Giresun Milletvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı (KEİPA) Cemal Öztürk önderlik etti. Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahamov heyetlere Soçi’yi gezdirerek kendi turizm çalışmalarını anlattı. Ardından ise toplantıya geçildi.

Toplantıya katılan Türk heyetine, AK Parti Giresun Milletvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı (KEİPA) Cemal Öztürk önderlik etti. Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahamov heyetlere Soçi’yi gezdirerek kendi turizm çalışmalarını anlattı. Ardından ise toplantıya geçildi.

Kruvaze seferleri başlıyor

Gerçekleşen toplantıda Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirlerin aralarında turist akışını sağlamak için planlanan çalışmalar üzerinde tartışıldı. En somut alınan karar ise Türkiye - Bulgaristan ve Rusya arasında Kruvaze gemi seferlerinin başlatılması oldu. Buna göre İstanbul, Varna ve Soçi arasında gemi seferleri yapılacak. Bölgelerdeki turistler böylelikle tüm Karadeniz ülkelerini gezme şansına erişecek. Sözlü olarak mutabık kalınan karar doğrultusunda heyetler öncelikle komisyon kuracak. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra anlaşmalar imzalanacak.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 23:37
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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