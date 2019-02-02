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Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu...Tutuklandılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:03
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu...Tutuklandılar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 06:25
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