Türkiye'ye bu alanda adeta dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam, herkes şaşkın

Aydın’ın milli meyvesi kuru incirin ihracat rakamları ve ihracat yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz 11 aylık dönem içerisinde 121 ülkeye 241 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yapıldığı açıklandı.

Türkiye, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte toplam 67 bin 713 ton kuru inciri 121 ülkeye ihraç ederek, ihracatını toplam 241 milyon dolara taşıdı. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 6 artarken değer bazında yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 19 Ağustos 2023 tarihi itibariyle kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının 2021/22 sezonunda 1 milyar 42 milyon dolar olan ihracatı, 2022/23 sezonunun aynı döneminde yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru inciri en fazla alan ülkeler arasında ABD, Fransa, Almanya ilk 3 sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ege İhracatçı Birlikleri verilerini paylaşarak “ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa’ya 28 milyon dolar, Almanya 27 milyon dolar kuru incir ihraç ettik. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor. Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. Kuru incirin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin arttırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kuru incirde hedef 250 milyon doları Türkiye’ye kazandırmak” diye konuştu.

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