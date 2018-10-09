Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol takımımız UEFA Ulusal Lig maçı öncesi Bonsa Herkes ile hazırlık maçı oynayacak. Türkiye-Bosnahersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. İşte Türkiye-Bosna Herkes hazırlık maçı detayları…

A Milli Futbol Takımımız, Bosna-Hersek ile 11 Ekim Perşembe günü Rize'de bir hazırlık maçı yapacak. Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek olan A Milli Takım, 10 Ekim'de Rize'ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacak.

Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman ve hangi kanalda?

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun 10 Ekim'deki antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak. Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.