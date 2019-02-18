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Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Gecesi bağları güçlendirecek

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu Başkanı Orhan Çakmak:- "Çok uzun süre birlikte yaşamış, tarihi geçmişi olan toplumlar arasındaki bağların bu tür kültürel faaliyetlerle daha da güçleneceğine inanıyorum"

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:13
Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Gecesi bağları güçlendirecek

SARAYBOSNA (AA) - LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in orta kesimindeki Visoko şehrinde 23 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye-Bosna Hersek Kardeşilik Gecesi'nin, iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu tarafından Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde uzun yıllardır düzenlenen organizasyonda Boşnak ve Türk şarkıcılar sahne alacak.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, AA muhabirine, Kardeşlik Gecesi projesinin ilk adımlarının 10 yıl önce atıldığını belirterek, "Çok uzun süre birlikte yaşamış, tarihi geçmişi olan toplumlar arasındaki bağların bu tür kültürel faaliyetlerle daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kültürel çalışmaların devletin bekası kadar önemli olduğunu vurguladığını anımsatarak, Türk kültürünü yansıtan çalışmaların dünya genelinde artırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile beş asırdan uzun süredir ortak bir tarihi paylaştığını ifade eden Çakmak, "Dünyanın neresine gidersem gideyim Bosna Hersek'i anlatmaya çalışıyorum." dedi.

- Geceye yoğun katılım bekleniyor

Kardeşlik Gecesi'nin iki ülke arasındaki dostluk ve aile bağlarını ortaya çıkardığını vurgulayan Çakmak, bu tür etkinliklerle Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki bağları da hatırlattıklarını söyledi.

Aynı zamanda gecede sahne alacak şarkıcılardan biri olan Çakmak, Kardeşlik Gecesi'nin bu yıl Visoko'da düzenleneceğini belirterek, gecede Muzaferija ve Divanhana'nın yanı sıra tanınmış genç müzisyenlerin de sahne alacağını aktardı.

Çakmak, Kardeşlik Gecesi'ne Türkiye ve Bosna Hersek'ten yoğun katılım beklediklerini kaydederek, gecede sürpriz isimlerin de sahne alacağını bildirdi.

- "Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

"Mavi Kelebek" isimli albümünün gelirini Srebrenitsa Anneleri Derneğine bağışladığını hatırlatan Çakmak, "Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Boşnak halkının çok ciddi acılar yaşadığı süreçler var. Türk bir sanatçı olarak Boşnak halkına sahip çıktığımı göstermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Çakmak, şarkılarını Boşnakça söyleyerek de farkındalık oluşturmak istediğine dikkati çekerek, "Dünyanın sekiz ülkesinden sanatçıların posta türküsü okuduğu yeni bir albüm yapıyoruz. Albümde Bosna Hersek'ten Armin Muzaferija yer alacak. Onun dışında Kazak, Kırgız, Azeri, Özbek ve Makedon sanatçılar da var. Tüm sanatçılar türküleri Türkçe okudu." dedi.

Bosna Hersek ve Türk müziğinin ortak noktaları olduğunu ve iki ülkenin daha çok uzun yıllar ortak bir tarihi paylaşacağına inandığını kaydeden Çakmak, "Bosna Hersek Türkiye'dir, Türkiye de Bosna Hersek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:13
  1. Bosna Hersek
  2. Kardeşlik Gecesi
  3. konser
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