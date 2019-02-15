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Türkiye 'bor'u işlemeye devam ediyor... İşte yeni hamle

Türkiye teknoloji alanındaki atılımlarını sürdürüyor. Son dönemlerde bor madde ile ilgili önemli atılımlar gelmeye devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 06:30
Türkiye 'bor'u işlemeye devam ediyor... İşte yeni hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borun uç ürüne dönüştürülmesi kapsamında üç farklı bor gübre geliştirdi. Tarımda mikro besleyici olarak kullanılan bor sayesinde ürün verimliliği yüzde 20’ye kadar artacağı gibi ürünler, fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı piyasaya sürülecek. İkinci 100 günlük icraat programında yer alan “tarım sektörü için üç yeni bor gübre geliştirilmesi” çalışmalarında sona gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla çalışmalarda pilot proje martta tamamlanacak.

Yağışa göre üç farklı tür

Bakanlık toprağa takviye olarak eklenecek ve ürünlerin verimliliğini artıracak ‘2-4 mm granül boraks pentahidrat’, ‘2-4 mm granül kolemanit’ ve ‘2-4 mm granül üleksit’ adını verdiği üç farklı bor gübre geliştirdi. Fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü’nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde üretti.

Testleri süren bor gübrelerin pilot çalışmalarının ise önümüzdeki ay tamamlanmasının ardından endüstriyel üretime geçilmesi için faaliyette bulunulacak. Ürünlerin saha denemeleri ve bitkilerde uygulamaları ise Eti Maden ile Sabancı Üniversitesi’nin iş birliği ile devam ediyor. Proje kapsamda farklı iklim koşullarında ve seçili bitki türlerinde sera ve tarla deneme çalışmalarına da devam ediliyor.

Öncelikli ürünler belirlendi

Gübrelerin kullanımının öncelikle şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza), çay ve pamuk gibi bor ihtiyacı fazla olan bitkiler için uygun olacağı belirtilirken, çalışmalar ilerledikçe bor ihtiyacı olan sebze ve meyvelerde borun kullanım alanları da genişleyecek. Yapılan saha çalışmaları neticesinde bor gübrelerin kullanıldığı ürünlerin verimliliğinde yüzde 20’ye kadar artış olduğu da tespit edildi.

İhracat potansiyeli var

Bakanlık bor gübrede yurt dışı piyasaları da hedefine koydu. Özellikle fazla yağış alan Güney Asya, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde bu ürünlerin kullanımının etkili olacağını tespit eden Bakanlık ürünün ihracatında bu pazarlara yönelecek.

Çölde domates yetiştiren gübre


Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi. Denizli’de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma özelliğine sahip organik gübre, çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor. Biohumus Grup Genel Müdürü Mehmet Akın, “Orta Doğu’da çöl ortamında tarımla ilgili ciddi bir uyanış var. Onlar da o ortamda domates, biber ve sebze yetiştiremedikleri için bize başvurdular. Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas’ta geliştirdiğimiz bu gübreyle üretim başladı” dedi. Akın ayrıca, “Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri, bizim ürünümüzle çok rahat bir şekilde serada değil, açık alanda tarla domatesi ve sebze yetiştirebiliyorlar” ifadelerini kulladı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:21
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