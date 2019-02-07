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"Türkiye bölgede lider bir ekonomik rol oynuyor"

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş:"Lübnan hükümeti, Türkiye ile ticaretini geliştirmeye büyük önem veriyor. Çünkü Türkiye, bölgede lider bir ekonomik rol oynuyor"

07 Şubat 2019 Perşembe 16:59
"Türkiye bölgede lider bir ekonomik rol oynuyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş, ülkesinde kurulan yeni hükümetin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Lübnan'da geçen hafta kurulan hükümetin ekonomi kurmayları ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş, Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Murad, Başbakan Saad el-Hariri'nin Müsteşarı Fadi Fevvaz ve diğer bazı yetkililerden oluşan heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geldi.

- Bakanlar ilk ziyaret için Türkiye'yi seçti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya konuşan Bakan Battiş, yeni kabinede yer aldıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmak istediğine dikkati çekti.

Battiş, "Lübnan hükümeti, Türkiye ile ticaretini geliştirmeye büyük önem veriyor. Çünkü Türkiye, bölgede lider bir ekonomik rol oynuyor." dedi.

Dış Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Murad da bu denli üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyetle Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin, Lübnan hükümetinin bakanlıkları arasındaki ciddi çalışma azminin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile bir araya geldiklerini belirten Murad, toplantıda Türkiye'deki ziyaret sırasında ele alınacak konuların görüşüldüğünü aktardı.

Murad, Türkiye-Lübnan arasındaki ticaret hacmini artırma ve iki ülkenin bazı ürünlere getirdiği kısıtlamalara yönelik çözüm yollarının masaya yatırılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:59
  1. Lübnan
  2. ticari ilişkiler
  3. türkiye

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