Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru

TRABZON (AA) - Türkiye Boks Federasyonunda gelecek hafta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Suat Hekimoğlu, amaçlarının camiayı bir arada tutmak, bir bütünlük sağlamak, dostluk ve kardeşlik adı altında Türk boksunu daha ileriye taşımak olacağını söyledi.

Hekimoğlu, Trabzon'da bir otelde kendisine destek veren üyelerle düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı.

"Türkiye Boks Federasyonumuzun gerçekleştireceği genel kurulda başkan adayı olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz." diyen Hekimoğlu, "Bu zor, meşakkatli ama bir o kadar da kutsal yolda hedefimiz, Türk boksunu daha da üst seviyelere taşımak olacaktır." ifadesini kullandı.

Camianın eksiklerini ve yapılması gerekenleri çok iyi bildiklerini belirten Hekimoğlu, şunları söyledi:

"Maddi ve manevi olarak hazırlığımız tamdır. Yaptıklarımızın ya da yapamadıklarımızdan hesap verme sorumluluğunu taşıyacak olmamız, atacağımız her adımın sağlıklı olması zorunluluğunu omuzlarımıza yükleyecektir. Bizim amacımız camiamızı bir arada tutmak, bir bütünlük sağlamak, dostluk ve kardeşlik adı altında boksumuzu daha ileriye taşımak olacak. Ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyoruz. Bu ilerlemeyi yaparken asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve kulüplerimizin her zaman destekleyicisi olacağız. Camiamıza hizmetkar olmaya geliyoruz."

Ankara'da 27 Şubat Çarşamba günü yapılacak genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 28 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Genel kurulda, belediye başkan aday adaylığı dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Eyüp Gözgeç ile Suat Hekimoğlu yarışacak.