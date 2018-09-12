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İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye anlamlı teşekkür

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celasi, çoğu Suriyeli olan yaklaşık 4 milyon kişiyi ülkesinde ağırlayarak dünyaya umut aşıladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:09
İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye anlamlı teşekkür

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celasi, "Türkiye'ye, bizlere dayanışmanın yüce anlamını öğrettiği ve çoğu Suriyeli olan yaklaşık 4 milyon kişiyi ülkesinde ağırlayarak dünyaya umut aşıladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

BM Güney-Güney İşbirliği Günü kutlamaları kapsamında, bankanın "teknik işbirliği" mekanizmasına ilişkin yayınının tanıtımı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Celasi, İKB'nin güney-güney iş birliğini desteklediğine ve teşvik ettiğine dikkati çekti.

"KALKINMACILARIN BANKASI"

"Teknik İşbirliği: Güney-Güney İşbirliği Yoluyla Kalkınma” başlıklı yayın hakkında bilgi veren Celasi, "Teknik iş birliği mekanizması, üçlü bir yapıya sahip bir program olup, bilgi, uzmanlık ve teknoloji hususlarında ihtiyaç duyan ülkeleri, söz konusu hususlarda öncü tecrübe ve birikimlere sahip ülkelerle irtibatlandırmakta, gerekli irtibatın/iş birliğinin tesis edilmesinde İslam Kalkınma Bankası katalizör rolü oynamaktadır.” diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankasının, “kalkınma bankası” olmaktan “kalkınmacıların bankasına” dönüştüğünü, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal refahını sağlamak için farklı paydaşları ve ortakları bir araya getirmekte aktif bir rol oynadığını anlatan Celasi, "İKB, tek Güney-Güney Çok Taraflı Kalkınma Bankası oldu." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BİZLERE DAYANIŞMANIN YÜCE ANLAMINI ÖĞRETTİ"

TİKA ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (SESRIC) de projenin iş birliği ortakları olarak katkı sunduğuna işaret eden Celasi, "Türkiye'ye, bizlere dayanışmanın yüce anlamını öğrettiği ve çoğu Suriyeli olan yaklaşık 4 milyon kişiyi ülkesinde ağırlayarak dünyaya umut aşıladığı için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er de kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi, "İKB ile iş birliği kapasitemizi artırmayı umuyoruz." dedi.

SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da İKB'nin İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ülkelerle büyük bir ortaklık potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, kurumlarının Güney-Güney İşbirliği inisiyatifinin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:09
  1. Ankara
  2. İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celasi
  3. İslam Kalkınma Bankası (İKB)
  4. BM Güney-Güney İşbirliği Günü
  5. TİKA
  6. İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)
  7. SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya
  8. İslam İşbirliği Teşkilatı

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