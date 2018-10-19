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"Türkiye bizim için önemli bir ortak"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Özellikle de Suriye krizinin çözümüne giden yolda Türkiye bizim için önemli bir ortak." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 13:51
"Türkiye bizim için önemli bir ortak"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Özellikle de Suriye krizinin çözümüne giden yolda Türkiye bizim için önemli bir ortak. Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan formatta da etkinliğini kanıtladı ve bu formatta çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Peskov, Rus televizyonu Perviy Kanal'a verdiği mülakatta, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunu vurgulayan Peskov, "Özellikle de Suriye krizinin çözümüne giden yolda Türkiye bizim için önemli bir ortak. Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan formatta da etkinliğini kanıtladı ve bu formatta çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye, Erdoğan yönetiminde bağımsızlığını koruyan devletler arasına girdi

Peskov, Türkiye'nin yalnızca Rusya için değil, ABD için de çok önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde bağımsızlığını koruyan devletler arasına girdi. Bu yüzden ABD, Türkiye ile devamlı temas kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

Politika, ticaret ve ekonomi gibi uluslararası konularda, Türkiye'nin bağımsızlığını koruduğunu gösteren çok sayıda adım attığını kaydeden Peskov, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı çizgideler." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 13:51
  1. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vladimir Putin

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