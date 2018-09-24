Türkiye bizi zalimlerden kurtardı

Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin alçak saldırılarına karşılık direnişini sürdüren Türkmenler, Türkiye’nin sınır güvenliğini koruması ve terör odaklarını yok etmesini coşkuyla karşılıyor. Türkiye’nin sahada ve masadaki kararlı duruşuyla soydaşlarını ölüme terk etmediğini vurgulayan Türkmenler, “Allah bizi bu zalimlerden kurtardı. Zafer Müslümanların oldu” ifadelerini kullandılar.

Gazetemiz Akit, Suriye’nin ikinci büyük topluluğu olan Türkmenlerin nabzını tuttu. Yasaklara, baskılara ve imkansızlıklara rağmen özellikle kırsal kesimlerde milli kimliğini koruyan Türkmenlerin yarısı Türk dilini konuşurken, şehirlerdeki Türkmenler ise daha çok Arap dili ile anlaşıyor. Türk kültürüne karşı rejimin baskıcı uygulamalarına aldırış etmeyen Türkmenler, bölgede Türkiyesiz yeni operasyonlarının çözüm olmayacağını savunuyor. Suriye’deki iç savaş sürecince ülkede belki de en büyük zararı gören topluluk olan Azez’de yaşayan Türkmenler, Akit’e yaptığı özel açıklamada, bölgenin daimi huzurunun Türkiye’nin sürekli kendini hissettirmesinden geçtiğini söyledi.

MEMLEKETİNİ KORUYAMAYAN NAMUSUNU DA KORUYAMAZ!

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez’e bağlı Buragita (Burak Atı) Türkmen köyünün en yaşlı üyesi olan Taha Ahmet, “Bizler Türkmeniz. Türkmenler; masuma, kadına, çocuğa asla silah çekmez. Biz Türkiye’nin tamamını kardeş biliriz. Allah Erdoğan’dan razı olsun. Bizi bu zalimlerden kurtardı, zafer Müslümanların oldu. Bize sahip çıkıyor. Onu çok seviyoruz ve çok dua ediyoruz. Mehmetçik, bizi hiç yalnız bırakmadı. Başımızı nereye çevirsek Türk askeri var. Bundan daha büyük mutluluk olamaz” diye konuştu. 90 yaşındaki Taha Ahmet, “Bir ihtiyacınız var mı?” sorusuna ise, “Bizim hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Toprağımızda oturuyoruz daha ne isteyebiliriz. Türkiye, ekmeğimizden suyumuza kadar her şeyi karşılıyor. Allah bin kere razı olsun. Bizleri ölüme terk etmeyen gür sesli adamın (Recep Tayyip Erdoğan) hakkını ödeyemeyiz. Siz de Türkiye’ye sahip çıkın, memleketini koruyamayan namusunu da koruyamaz”yanıtını verdi.

YAHYA: ALLAH, ESED’İ KAHREYLESİN

Türkmen köyünde yaşayan gençlerden Muhammed Yahya ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmen kardeşlerimize yönelik desteğinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yahya, “Allah, Erdoğan ağabeyimizden razı olsun. Bize çok yardımcı oldu. İnşallah onun yardımını unutmayacağız. Bizleri topladı, abilik hatta babalık yaptı, ekmek verdi. Bize kardeşlik yaptı. Allah, Esed’i devirsin. Camimize bomba attı. Amcam şehit oldu. O bizim düşmanımız, Allah onu kahreylesin” şeklinde konuştu.

‘TÜRK ASKERİ OLACAĞIM’

Bir diğer genç İbrahim İbrahimi de, kahraman Türk askerinin yardımseverliğinden bahsederek, “Sıcak yemek yemeyi özlemiştik. Türk askerleri bizlere sıcak yemek getiriyor. Bizlere hediye alıyorlar. Başımı okşayan abilerim oldu artık. Okulumuz yıkılmıştı, yeniden okul yapıldı. Çok mutluyum” dedi. Minik İbrahim, “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna da anlamlı bir yanıt vererek, “Türk askeri olacağım. Çocukları koruyacağım”ifadelerini kullandı.