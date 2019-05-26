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"Türkiye bize, kendi çocuklarıymış gibi bakıyor"

Dakka'da bulunan Babu'l-Aman Yetimhanesindeki 32 çocuğun eğitim, gıda, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçları Türkiye'den yapılan yardımlarla karşılanıyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 01:03
"Türkiye bize, kendi çocuklarıymış gibi bakıyor"

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Babu'l-Aman Yetimhanesindeki 32 çocuğun eğitim, gıda, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçları Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde karşılanıyor.

Halkın refah seviyesinin yüksek olmadığı Bangladeş'te yetim kalan çocuklar zor bir hayatla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bu kapsamda başkentte 2013'te inşa edilen Babu'l Aman Yetimhanesinin bir yıllık işletim masrafları geçen aralık ayında İHH İnsani Yardım Vakfı ile Esenler Özel Devran Koleji arasında imzalanan 'Kardeşlik Protokolü' ile üstlenildi.

Ebeveynlerinin maruz kaldığı çeşitli kaza, salgın hastalık ve sağlık gibi sorunlardan dolayı yetim kalan toplam 32 çocuk, yetimhanede öğrenimlerini sürdürüyor. Meyvelerini çabuk vermeye başlayan ortaklık sonucunda yetimhanenin tüm masrafları kolejin öncülüğünde gideriliyor.

Öğrencilerin temel barınma, sağlık, gıda ve kıyafet giderleri Türkiye'den yapılan yardımlar sayesinde karşılanıyor.

'Eğitim hayatımızı sürdürmek istiyoruz'

Yatakhane, çalışma odaları, idare odası, mutfak ve toplantı salonunun yer aldığı yetimhanede, 3'ü öğretmen 7 görevli tarafından öğrencilerin her ihtiyacı karşılanıyor.

Yetimhanede kalan öğrenciler yurdun yakınında bulunan sınıflarda matematik, İngilizce, Arapça gibi dersler alıyor. Öğrenciler ders dışında kalan zamanlarında çeşitli kurslarla kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Çocukların ortak temennisi ise yapılan yardımların devam etmesi ve eğitimlerini sürdürebilmeleri.

Yetimhanedeki bir gününü anlatan öğrencilerden 14 yaşındaki Şehadet Hasan Rafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Günlerimiz sabah namazıyla başlıyor, ardından okula gidiyoruz. Burada başta matematik, İngilizce ve Arapça olmak üzere birçok farklı alandan dersler görüyoruz. Okul sonrası oyun oynayarak, ödevlerimizi yaparak çalışmalarımıza yurtta devam ediyoruz.' diye konuştu.

Günlerinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Rafi, 'Eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. Umarım hayalimi gerçekleştirebilirim.' dedi.

'Türkiye bizim için anne-baba rolünde'

Yetimhanede kalan öğrencilerden 12 yaşındaki Abdül Ahad, Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek, 'Türkiye bize çok yardım ediyor. Kendi çocuklarıymış gibi bize bakıyor. Onlar bizim okumamızı sağlıyor, anne-baba rolü üstleniyor. Ebeveynlerimizden ayrı olmanın eksikliğini Türkler sayesinde gideriyoruz.' şeklinde konuştu.

Odasında Türkiye ve Bangladeş bayraklarının yer aldığı bir resim olan 12 yaşındaki Farzul Vahid ise Türkiye'nin kendileri için büyük anlam ifade ettiğini kaydetti.

Vahid, Türkiye'nin yardımlarının hayatta başarılı olmalarına büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, 'Türkler bize yalnız olmadığımızı gösteriyor. Onlara çok teşekkür ediyor, her zaman burada görmek istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Öğretmen olmak istediğini söyleyen Vahid, amacının gelecek nesillere destek vermek olduğunu söyledi.

 

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 01:03
  1. Dakka
  2. Babu'l-Aman Yetimhanesi
  3. Bangladeş
  4. İHH
  5. yetim

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