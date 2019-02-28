Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu, ERÜ Rektörünün de Katılımı ile Londra’da Düzenlendi

British Council ve Yüksek Öğretim Kurulunun işbirliği ile organize edilen “Türkiye-Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu” Londra’da düzenlendi. Türkiye ve Birleşik Krallık üniversite yöneticileri ve politika belirleyicilerini ilk kez bir araya getirme özelliği taşıyan forumda, her iki ülkede yükseköğretim alanındaki yeni gelişmeler paylaşılarak, stratejik öncelikler ve iki ülkenin üniversiteleri arasındaki iş birliklerinin artırılmasına yönelik yeni bağlantıların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıya Birleşik Krallık’ tan politika yapıcılar, üniversite yöneticileri ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott katılım sağlarken, Türkiye’den YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi ER ve ülkemizin önde gelen araştırma üniversitelerinin Rektörleri ve üst düzey yöneticileri katılım sağlamıştır: Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Teknik Üniversite, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi

“Amacımız Türk Üniversitelerinin Görünürlüğü Artırmak ve Cazibe Merkezi Haline Getirmek”

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er yaptığı konuşmada, "Yeni YÖK olarak biz Türk yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli ülkelerle çok sayıda iş birliği anlaşmaları yapıyoruz” dedi. Türk Yükseköğretimini bölgesel ve küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirebilmenin hedeflendiğini ve bu kapsamda yürütülen çalışmalarla 40.000 olan uluslararası öğrenci sayısının son dört yılda 140.000 seviyesine çıkartıldığını anlatan Prof. Dr. Rahmi ER, İngiltere’deki üniversiteler ile Türk üniversitelerini buluşturmak ve çeşitli alanlarda iş birliği gerçekleştirmek suretiyle Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Forumun önemli amaçlarından biri de daha fazla öğrenci ve akademisyen değişimini sağlamaktır” dedi.

“Düzenlenen Forum Türk ve Birleşik Krallık Üniversiteleri Arasındaki İşbirliklerinin Artırılması için Önemli Bir Fırsattır”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gerçekleştirdiği “Türk Üniversitelerinde Misyon Farklılaşması ve Uzmanlaşma” başlıklı sunumda, Türkiye’deki Üniversite sayısının 200’ü geçtiğini ve öğrenci sayısının ise 8 milyona yaklaştığını belirterek, yükseköğretimin geniş kesimlerin erişimine açılmasının önemli olduğunu ancak, üniversitelerin verimli ve etkin bir şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanmasının da hayati öneme sahip olduğunu ifade etmiştir. Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2015 yılından itibaren ülkemizde “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarının başlatıldığını ve kısa sayılabilecek sürede reform niteliğinde önemli uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda Üniversitelerde Misyon Farklılaşması ve Uzmanlaşma projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve ülkemizde ilk defa hayata geçirilen Bölgesel Kalınma Odaklı Üniversiteler ve Araştırma Üniversiteleri hakkında kapsamlı bilgiler vermiştir. Konuşmasında Erciyes Üniversitesinin araştırma altyapıları ve kapasitesi hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Mustafa Çalış konuşmasını “Bu etkinliğin Türk ve Birleşik Krallık Üniversiteleri arasındaki işbirliklerinin artırılması için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum” diyerek tamamladı.