Türkiye birincisi Samsun’dan

Osmanlı Türkçesi yarışmasında 8 bin 500 kişi içerisinden Türkiye birincisi olan Sevdanur Güzel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği "KYK’lı Gençler Osmanlıca Yarışıyor" protokolü kapsamında Osmanlı Türkçesi yarışması düzenlendi. Protokol kapsamında, Türkiye’deki bütün KYK yurtlarında Osmanlı Türkçesi Kursları verilmeye başlandı. 2018 yılında geliştirilen bir proje ile KYK yurtlarında Osmanlıca yarışması tertip edildi. Bu kapsamda bütün yurtlarda stant açıldı ve seminerler verilerek Osmanlı Türkçesi tanıtılmak suretiyle kayıt alındı. İki hafta gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 81 vilayetinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 39 bin 660 kayıt alındı. Bin 400 gönüllü eğitimcisinin eğitim verdiği gençler 28 Nisan 2018 de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan il merkezlerinde Osmanlıca imtihanına girdiler. 8 bin 500 öğrencinin katıldığı imtihandan 177 birinci çıktı. 24 Aralık 2018 de ise 177 birinci ile yapılan yarı final imtihanında ilk 10 il birincisi belirlendi. Buna göre Ağrı-Ankara-Antalya-Çorum-Denizli-Diyarbakır-Elazığ-Konya-Sivas ve Samsun illerinden yarışmaya giren öğrenciler ilk 10’a giren öğrenciler oldu. KYK’lı Gençler Osmanlıca Yarışıyor Türkiye Finali ise Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ortak sorular ve riziko etabı olmak üzere iki ayrı oturumdan oluşan yarışmada, birinci etapta 6 soru, ikinci etapta her öğrenciye 3 soru olmak üzere toplam 30 soru soruldu. Finalde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yarışmaya katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sevdanur Güzel birinci oldu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sevdanur Güzel’i makamında kabul ederek çeyrek altın hediye etti.