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Türkiye birincisi öğrenciye validen altın

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılık konulu ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ isimli yarışmanın görsel sanatlar kategorisinde yaklaşık 186 bin eser arasından, eseriyle Türkiye birincisi olan öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:12
Türkiye birincisi öğrenciye validen altın

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılık konulu ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ isimli yarışmanın görsel sanatlar kategorisinde yaklaşık 186 bin eser arasından, eseriyle Türkiye birincisi olan öğrenciyi altınla ödüllendirdi.


Vali Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay iş birliği ile Türkiye’deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı görsel ve edebi alandaki eserlerin yarıştığı, “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışmasının İstanbul Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen ’2019 Türkiye Finali Ödül Töreni’nde, görsel sanatlar kategorisinde 185 bin 763 eser arasında Türkiye birincisi olan lise 2’nci sınıf ve BİLSEM öğrencisi İdil Dilara Kahraman’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında her yıl ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler arasında bağımlılık konulu yarışma düzenlediğini belirten Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelenin en önemli hedefleri arasında olduğunu hatırlatarak, uyuşturucu ile ilk tanışmanın merak, arkadaş çevresi ve diğer faktörler olduğunu ifade etti ve bu noktada ailelerin çocuklarına vermesi gereken doğru eğitimin önemine vurgu yaptı. “185 bin 763 eser arasında Ordu’dan İdil Dilara Kahraman’ın eserinin birinci olması gurur verici” diyen Vali Yavuz, ”Ordu ilinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak en önemli görevimiz” diyerek, düzenlenen bu tür yarışmaların çocuklar ve gençler arasında bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:12
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