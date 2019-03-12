"Türkiye bir daha IMF kapısına gitmeyecek"

KASTAMONU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Kastamonu'daki Grand Moni Düğün Salonu'nda, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birbirlerine benzemediğini anlatan Kurtulmuş, "CHP, HDP, İP ve SP. Bunlar 4 tane parti. Bunların 4 tane ortak cümlesi yok. Acaba bunlar herhangi bir konuda anlaşır mı? Birisi için Türkiye'nin geleceği başka bir şeydir, öteki için bambaşka bir şey. Yolda görseler birbirlerine zor selam verirler ancak ne hikmet ise seçimde bir iş birliği içindeler. Ortak bir cümleleri var. Tayyip Erdoğan ve Hükümet karşıtlığı. Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, bunu isterler." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Eskiden 25 milyon dolar kredi almak için Türkiye'nin Maliye Bakanları IMF memurları önünde düğmesini ilikleyip, hazır olda beklediği resimleri dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi birileri Türkiye köşeye sıkışsın IMF'ye muhtaç olsun istiyorlar. Kusura bakmasın kimse Türkiye’yi S-400'lerle, IMF krizi ile köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır Allah'ın izniyle." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olması lazım. Neden? Filistinli çocuğun o resmini unutmayın. Dikkatinizi çekiyorum. İsrail askerleri Gazze'de üstüne ateş ediyor. 50 metre sonra alnının çatından yiyeceği kurşunla şehit olması muhtemel ama bir elinde Türk bayrağı, bir elinde Filistin bayrağı bir elinde Tayyip Erdoğan resmi ile ya Allah diyerek, yürüyor. O çocuğun gücünün daha fazla olması için Türkiye'nin güçlü olması lazım." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün basına düşen bir haber var. İsrail askerleri öğlen ve ikindi ezanlarını okutmamış. Mescid-i Aksa'nın kapısına kilit vurarak Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel olmuş. Karşısında dur diyecek, yeter artık dursun bu zülüm diyecek Türkiye'nin dışında çok güçlü bir ülke yok. Onun için Türkiye’nin çok güçlü olması lazım. Bizim savunduğumuz sadece kendimizden ibaret değildir. Değeri kardeşlerimiz Türkiye geniş bir millet varlığına sahip. 81 milyon vatandaşımızdan ibaret değiliz. Dünyanın hiçbir yerinde kendisine bu kadar çok umut bağlanan başka bir ülke yoktur. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Gücümüzü sandıkta göstermek zorundayız. Bizim sizden, halkımızdan başka bir gücümüz yoktur."

Kurtulmuş, Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın kentte önemli işlere imza attığını sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Başkanı Doğan Ünlü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.