"Türkiye bilgi iletişim teknolojilerinde tecrübelerini paylaşmaya hazır"

Bakan Turhan, "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Bağlantı" temalı konferansta yaptığı konuşmada, ilerleyen yıllarda çalışma gündemlerinin en önemli konularının başında geniş bant internetin yaygınlaşması, yenilikçi ve farklılaşmış hizmetler ve uygulamalar ile 5G ve ötesinin yer alacağını düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin elektronik haberleşme alanında geldiği aşama ve gelecek projeksiyonlardan da bahseden Turhan, 80 milyonu aşan nüfusu ve bu nüfusun içinde barındırdığı önemli genç insan potansiyeliyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği imkanları en üst düzeyde kullandığını, başta eğitim, sanayi, sosyal hayat ve ekonomi olmak üzere hayatın tüm alanlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlandığını anlattı.

Turhan, şöyle devam etti:

"Türkiye teknolojinin sadece kullananı veya yararlanıcısı değil teknolojiye yön veren ve ürettiği teknolojiyi tüm dünyaya ihraç etme yolunda da önemli adımlar atan bir ülkedir. Makineler arası iletişim konusunda da ülkemiz önemli bir ivme yakalamıştır. Şimdi 4,5G teknolojisi ve çok yakın gelecekteki 5G ve ötesi teknolojilerle bu konudaki hızımızın artmasını beklemekteyiz. Ülkemizde bilişim sektörü büyüklüğü 117 milyar TL'dir. Geniş bant internet abone sayımız 59,1 milyonu mobil olmak üzere toplamda 72 milyona yaklaşmıştır. Bu abonelerin 2,6 milyonu fiber internet kullanmaktadır. Fiber altyapı uzunluğumuz 338 bin kilometreyi aşmıştır. Elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketlerimizin 2017 yılı sonunda elde ettikleri toplam gelir 51,1 milyar lira olmuştur. Türk Telekom ve mobil operatörlerimizin 2017 yılındaki toplam gelirleri ise yaklaşık 39,5 milyar liradır. İşletmecilerimizin 2017 yılında yaptıkları yatırımların toplamı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Mobil hizmetler ülkemizde büyük bir ilgi görmekte olup bu yılın ilk yarısı sonunda mobil abone sayımız 80 milyona yaklaşmıştır."

Bilişim alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerine de değinen Turhan, "Sabit geniş bant abone yaygınlığını yüzde 30'a, mobil geniş bant abone yaygınlığını yüzde 100'e, internet kullanım oranını 16-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 80'ine, fiber abone sayısını 10 milyona ve hanelerimizin tamamını en az 100 megabit/saniye hızda geniş bant altyapısı alabilir hale getirmeyi planlıyoruz. 2016 yılında başlayan 4,5G ve yakın gelecekteki 5G ve ötesi teknolojilerin ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gelecek yılların tüm diğer sektörlerin de bilgi iletişim teknolojilerinin önemini daha iyi kavrayacağı ve bilgi ve iletişim sektörünün gelişiminden daha fazla fayda sağlayacakları yıllar olacağını vurgulayan Turhan, "Bu tecrübelerimizi diğer ülkelerle paylaşmaya ve işletmeci ve yatırımcı kuruluşlarımızın diğer ülkelerdeki muhataplarıyla birlikte iş birliği imkanlarını desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Bakan Turhan'ın yanı sıra Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Muhammet Cevat Azeri Jahromi, Afganistan İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Shahzad Gul Aryobee de yer aldı.

Bakan Turhan, Bakü temasları kapsamında Afganistan İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Aryobee ile de ikili görüşmede bir araya geldi.