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Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 25.

29 Mart 2019 Cuma 21:12
Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 25. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor’a konuk olan Finalspor ilk yarıyı 55-30 geride kapatmasına karşın maçı 87-83 kazandı.


Bursa temsilcisinde 23’er sayıyla oynayan Lennard Freeman ve Lace Dunn karşılaşmanın yıldızı oldu.



Salon: 90.Yıl


Hakemler: Sami Özel xx, Önder Yılmaz xx, Ahmet Taner İbin xx


Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 3, Salih Uğraşan x 7, Jordin Williams x 9, Hadi Doğan x 8, Stephen Hurt xxx 24, İsmet Baran Avşar x, Mustafa Baştürk x, Melih Kapucu xx 13, Mert Konuk xx 13, Troy Selim Şav x 6, İlker Er x


Finalspor: Umar Atın xx 10, Berkay Genç x 8, Lennard Freeman xxx 23, Melih Yıldız x 2, Lace Dunn xxx 23, Utku Bayraktar x, Umut Geçen xx 10, Serdar Yavuz x 2, Cihat Turan x, Alparslan Uruk xx 11 Muhammed Faik Altınkalem x


1. Periyot: 28-15 (Yalova lehine)


Devre arası: 55-30 (Yalova lehine)


3. Periyot: 69-61 (Yalova lehine)


5 Faulle çıkan: Onur Sonsırma (Semt77 Yalova Belediyespor)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:12
  1. doğa

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