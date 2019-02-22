0553 313 94 23

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İTÜ: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 20.

22 Şubat 2019 Cuma 21:01
Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İTÜ: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 20. haftasında Sigortam.net İTÜ ilk yarısını 41-37 önde bitirdiği maçta Semt77 Yalova Belediyespor’u 87-76 yendi.


İstanbul ekibinde Chad Fraizer 20 sayısıyla en skorer isim olurken, ona tecrübeli isim Cenk Akyol 14 sayısıyla eşlik etti.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ozan Gönen xx, Benhür İrcel xx


Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 9, Mustafa Baştürk x 4 , Melih Kapucu xx 12, Hadi Doğan xx 15, Stephen Hurt xx 19, Jordin Williams x 3, İlker Er x, Troy Selim Şav x 2, Mert Konuk xx 11, İsmet Baran Avşar x, Salih Uğraşan x 1


Sigortam.net İTÜ: Yunus Akçay xx 10, Berkay Sinirlioğlu xx 11, Cenk Akyol xx 14, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 7, Jerome Frink xxx 14, Chad Fraizer xxx 20, Ahmet Can Duran x 4, Furkan Ayça x 5, Semih Say x 2


1. Periyot: 18-17 (Yalova lehine)


Devre: 37-41 (İTÜ lehine)


3. Periyot: 61-63 (İTÜ lehine)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
    1. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    2. Hacı Bayram Veli için UNESCO'ya..
    3. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    4. GÜNCELLEME - İnterpol'un aradığı..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Başkan Özakcan’dan gece vardiyası
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dan..
    9. Flaş ayrılık! Martin Skertel bıraktı
    10. Tahmini tuttu! Mega deprem yıktı geçti
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "Polisime taciz..
    12. "Kredi kartlarında taksit ve..
    13. FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri:..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. 4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3..
    16. Gökçeada ve Bozcaada seferlerine..
    17. Odatv'den bir algı operasyonu daha!..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova..
    20. IUSY'nin Tunus'taki kongresinde İsrail..
    21. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 -..
    22. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Türkiye’deki..
    23. İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine..
    24. "DEAŞ gelini"nin babası Trump'a karşı..
    25. HDP Batman Belediye Başkan adayının..
    26. Göztepe-Trabzonspor maçından notlar
    27. TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı
    28. Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi..
    29. Zonguldak’taki ’Tophane Grubu’..
    30. ENKA Vakfı, başarılı sporcularını..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'