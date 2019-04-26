Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 115 - Edirnespor: 96
Türkiye Basketbol Ligi’nin 29.26 Nisan 2019 Cuma 20:33
Türkiye Basketbol Ligi’nin 29. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor evinde Edirnespor’u 115-96 mağlup etti.
Çekişmeli geçen mücadelede iki takımda da 5’er oyuncu çift haneli sayılar üretti. Yalova ekibinde 18 sayı kaydeden Melih Kapucu ise en skorer isim oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Uğur Özen xx, Ahmet Taner İbin xx, Mesut Öztürk xx
Semt77 Yalova Belediyespor: İsmet Baran Avşar xx 12, Onur Sonsırma xx 14, Salih Uğraşan xx 14, Hadi Doğan xxx 15, Stephen Hurt x 7, Oğuzhan Tosun x, İlker Er xx 12, Mert Konuk x 8, Bertan Baştan x 3, Bahadır Şimşek x 5, Melih Kapucu xxx 18, Mustafa Baştürk x 7
Edirnespor: Doğancan Tokmak xxx 15, Oğuzhan Varol x 9, İsmail Esmeray x 2, Oğuzhan Sungur xxx 15, Okan Özpamir xx 14, Erol Yiğit Yaşa Şekeroğlu xxx 15, Cem Han xx 14, Atakan Denk x 8, Erdem Yeşil x
1. Periyot: 20-23 (Edirne lehine)
Devre: 54-47 (Yalova lehine)
3. Periyot: 84-73 (Yalova lehine)
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