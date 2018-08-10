Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli oldu! TBL hangi takım kiminle karşılaşacak?

Türkiye Basketbol 2018-2019 ligi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucu belirlendi. TBL'de ilk haftasında Karesi Gençlik ile Bandırma Kırmızı karşılaşacak. TBL 12 Ekim'de başlayacak. TBL sonu ise 3 Mayıs 2019'da oynanacak maçlarla son bulacak.

TBL İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

Karesi Gençlik-Bandırma Kırmızı

Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket

Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor

Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor

Edirnespor-Akhisar Belediyespor

OGM Ormanspor-Final Gençlik

Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor