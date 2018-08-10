Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli oldu! TBL hangi takım kiminle karşılaşacak?
Türkiye Basketbol 2018-2019 ligi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucu belirlendi. TBL'de ilk haftasında Karesi Gençlik ile Bandırma Kırmızı karşılaşacak. TBL 12 Ekim'de başlayacak. TBL sonu ise 3 Mayıs 2019'da oynanacak maçlarla son bulacak.10 Ağustos 2018 Cuma 16:22
Türkiye Basketbol 2018-2019 ligi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucu belirlendi. TBL'de ilk haftasında Karesi Gençlik ile Bandırma Kırmızı karşılaşacak. TBL 12 Ekim'de başlayacak. TBL sonu ise 3 Mayıs 2019'da oynanacak maçlarla son bulacak.
TBL İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:
Karesi Gençlik-Bandırma Kırmızı
Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket
Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor
Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor
Edirnespor-Akhisar Belediyespor
OGM Ormanspor-Final Gençlik
Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor
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