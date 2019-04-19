Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta mücadelesi başladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. hafta mücadelesi, 3 maçla başladı. Alınan sonuçlar şöyle: Artvin Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 54-74 OGM Ormanspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 70-66 Düzce Belediyespor-Petkimspor: 96-91



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