Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 85 - Karesi Spor: 86 Türkiye Basketbol 1.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Karesi Spor’a 85–86‘lık skorla mağlup oldu.



Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Murat Ciner xx, Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx

Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 22, Mustafa Baki Görür xxx 22, Marek Jonah Bram Klassenxxx 15, Sinan Sağlam xx 10, Barboros Bozkurt xx 6, Kristijan Nikolov x 5, Ogün Sevinç x 3, Utku Saraloğlu x 2, Koray Uzunhasan x, Arca Tülüoğlu x, Berkay Bayar x

Başantrenör: Okan Çevik

Karesi Spor: Carlos Lorenzo Medlock xxx 16,Eugene Nathanıel Teague xxx 15, Ümit Sonkol xxx 15, Hazer Avcı xxx 11, Reha Öz xx 8, İbrahim Yıldırım xx 7, Doğukan Sönmez xx 7,Tuğberk Gedikli xx 7, Soner Şentürk x , Volkan Aydın x

Başantrenör: Gencer Baytemür

1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)

Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)

3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine)

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