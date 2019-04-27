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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 95 - Bursaspor: 91

Türkiye Basketbol Ligi’nin 29.

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:31
Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 95 - Bursaspor: 91

Türkiye Basketbol Ligi’nin 29. hafta müsabakasında Karesispor evinde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne çıkmayı garantileyen Bursaspor’u 95-91 mağlup etti.


Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk periyodu 22-25 geride tamamlayan Karesispor2. çeyrekte üstün bir oyun sergileyip devreye 49-45 önde girdi. Üçüncü periyot ta ev sahibi takımın 73-73’lük üstünlüğüyle geçildi Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan Karesispor parkeden 95-91 galip ayrıldı.


Karesispor’da Eugene Teague 21 sayı, Ümit Sonkol 15 sayılık performans sergilerken, konuk ekip Bursaspor’da ise Ali Işık 15, Recep Doğrusöz ve Erbil Eroğlu 14’er sayı ile oynadı.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Tunç Durmuşcan xx, Abdullah Koputan xx, Kerem Yılmaz xx


Karesispor: Teague xxx 21, Ümit Sonkol xx 15, Medlock xx 11, İbrahim xx 11, Volkan x 10, Hazer Avcı x 9, Reha Öz xx 9, Soner Şahin x 9


Bursaspor: Ali Işık xx 15, Erbil Eroğlu xx 14, Recep Doğrusöz xx 14, Vragovic xx 12, Borovnjak xx 12, Gökhan Aydın x 9, İzzet Türkyılmaz x 8, Mehmet Özdoğan xx 4, Can Özcan x 3


1. Periyot: 22-25 (Bursaspor lehine)


Devre: 49-45 (Karesispor lehine)


3. Periyot: 74-73 (Bursaspor lehine)

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:31
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