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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Düzce Belediyespor: 96 - Petkimspor: 91

TBL 1.

19 Nisan 2019 Cuma 21:17
Türkiye Basketbol 1. Ligi: Düzce Belediyespor: 96 - Petkimspor: 91

TBL 1.Lig karşılaşmasında Düzce Belediyespor, Petkimspor’u 5 sayı farkla 96-91 mağlup etti.


Türkiye Basketbol 1. Lig 28. haftasında Düzce Belediyespor, Petkimspor ile Kalıcı konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede ev sahibi takım Düzce Belediyespor konut ekibi 5 sayılık farkla yenerek maçtan galip ayrılarak puanını 47’ye yükselterek üst sıralardaki yerini korudu.


Maçı izleyen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Bugün çok zor bir rakiple karşılaştık. Ama çok iyi performans sergiledik mutluyuz kazandığımız için. Bu başarının ardında yatan özveri özellikle oyuncularımızın özverisi takibi yönetsel anlamda daha evvelden dahil olmamıştık ama süreçlerin işlediğine dair taraftar olarak bilgimiz vardı. Biz tabi ki bundan sonra daha iyi şartlara kavuşturmak için çalışmalarımızı yapacağız. Daha düzenli programlı bir kulüp olma yolunda inşallah ilerleyeceğiz. Bunu sağlarsak daha da başarılı olacağız” diye konuştu.


Mücadelede kazanmayı bilen Düzce Belediyespor Basketbol takımı Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Çok zor bir rakipti, kadro olarak bizden çok genişler. Ekonomik olarak ta bizden güçlüler. Ama kazanmak için çıktık ve kazandığımız için mutluyuz. Süper lige adım adım gidiyoruz. Ben her zaman söylüyorum spor her zaman paradan ibaret değildir. Ve biz bu sezon bunu bu ülkeye gösterdik. En düşük bütçe ile birincinin ardındayız. İnşallah basketbol Düzce’de her geçen gün daha iyi yerlere gelecek” dedi.


Maç sonu protokol üyeleri takım oyuncularını tek tek tebrik ederek kutladı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:17
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