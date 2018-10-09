Türkiye Bankalar Birliği'nden faiz açıklaması: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve iş dünyasının önemli isimleri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Üzerine düşen görevi yapmaya hazırız



MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.



TÜSİAD Başkanı Bilecik: İki adım önemli; sıkı para ve maliye politikası



TÜSİAD Başkanı Bilecik ise konuşmasında şunları söyledi: Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir