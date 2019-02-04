0553 313 94 23

Sevindiren haber... Türkiye bahar havasına girdi!

Meteoroloji'den gelen son tahminlerine göre, Türkiye bahar havasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde bugün yağış beklenmezken, sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:08
Sevindiren haber... Türkiye bahar havasına girdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklarda değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -11°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:08
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. hava durumu
  3. hava nasıl olacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu
    1. Karayolları yol haritası trafiğe açık..
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. GÜNDEM / 4 Şubat 2019
    4. GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28..
    5. Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi
    6. İŞKUR kamu personel alımları KPSS'siz..
    7. İstanbullular dikkat! Trafik durma..
    8. New England Patriots, 6'ncı Super Bowl..
    9. Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü
    10. Askerlik düştü mü son dakika..
    11. 04.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Türkiye'de hava az bulutlu geçecek
    13. Kara yollarında durum
    14. El Salvador’un başına Osmanlı torunu..
    15. Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü
    16. BAE ve Suudi Arabistan ortak para..
    17. Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse..
    18. Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme..
    19. 3. havalimanı personel alımı 3...
    20. Türkiye bahar havasına girdi! Hava...
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz