Sevindiren haber... Türkiye bahar havasına girdi!
Meteoroloji'den gelen son tahminlerine göre, Türkiye bahar havasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde bugün yağış beklenmezken, sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.04 Şubat 2019 Pazartesi 08:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda değişiklik olmayacak
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -11°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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